Liga Mistrzów w Cyfrowym Polsacie. Jakie oferty przygotowano dla kibiców?

Łącznie przez 3 lata w ofercie Telewizji Polsat i platformy Cyfrowy Polsat będzie można zobaczyć ponad 1000 meczów, także w nowej jakości Super HD. Liga Mistrzów UEFA w Cyfrowym Polsacie, to m.in. nowy pakiet Polsat Sport Premium składający się 2 kanałów w jakości Super HD – Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 – oraz 4 serwisów telewizyjnych premium w systemie PPV bez dodatkowych opłat. Nowe oferty z pakietem Polsat Sport Premium dostępne są nawet przez 3 miesiące bez opłat i z oficjalną repliką piłki Ligi Mistrzów.

Jakość Super HD

Nowa jakość Super HD, która od razu będzie dostępna na wszystkich dekoderach HD Cyfrowego Polsatu, to jeszcze więcej radości z oglądania. Wyróżnia ją ostrzejszy obraz, żywsze kolory i jeszcze lepiej odwzorowane szczegóły.

W ramach oferty Cyfrowego Polsatu klienci dostaną możliwość oglądania meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europy także poza domem i na urządzeniach mobilnych.

Liga Mistrzów z Polsat Sport Premium

Liga Mistrzów z Polsat Sport Premium na kanałach i w serwisach Polsat Sport Premium, to m.in. 1029 meczów LM i LE przez 3 lata, 343 w każdym z sezonów. Każdy dzień meczowy to ok. 8 godzin dziennie relacji na żywo – studio i mecze. Warto przypomnieć o nowych godzinach rozgrywania spotkań w Lidze Mistrzów: 2 o godzinie 18.55 i 6 o godzinie 21.00 we wtorki i środy; w czwartki mecze Ligi Europy UEFA.

Grupa Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA dla wszystkich kanałów dystrybucji – m.in. telewizji, Internetu i urządzeń mobilnych. Nowe rozgrywki piłkarskie będą dostępne zarówno dla abonentów Cyfrowego Polsatu, klientów sieci Plus, jak i użytkowników telewizji internetowej IPLA.