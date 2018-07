Zbigniew Boniek ujawnił datę pierwszej konferencji nowego trenera reprezentacji Polski

Adam Nawałka będzie selekcjonerem reprezentacji Polski tylko do 30 lipca. Po tym czasie jego obowiązki przejmie nowy szkoleniowiec. Taką informację przekazał na ostatniej konferencji prasowej Zbigniew Boniek. Stało się więc jasne, że wkrótce poznamy nazwisko nowego trenera Biało-Czerwonych. 9 lipca wieczorem prezes PZPN na Twitterze ujawnił, że 23 lub 24 lipca odbędzie się prezentacja i pierwsza konferencja nowego selekcjonera. Kto nim będzie? Na razie nie wiadomo.

Nawałka rozpoczął pracę z reprezentacją 1 listopada 2013 r. W tym czasie udało mu się awansować z drużyną do finałów mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Na Euro 2016 prowadzona przez niego reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału.

Dużym niepowodzeniem zakończył się udział reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Rosji. Podopieczni Nawałki zajęli ostatnie miejsce w grupie. Przegrali z Senegalem i Kolumbią, a komplet punktów udało im się zdobyć jedynie w ostatnim spotkaniu z Japonią. To nie wystarczyło, by myśleć o awansie do 1/8 finału turnieju.