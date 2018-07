Kto wygra mecz Francja – Belgia? Achilles już wskazał zwycięzcę!

Kota postawiono na stoliku, na którym znajdowały się dwie miski z jedzeniem. Przy jednej z nich stała flaga Belgii, przy drugiej Francji. Sami zobaczcie, jakiego wyboru dokonał zwierzak.

Zwierzęta typujące faworytów w czasie igrzysk czy mistrzostw świata to już mała tradycja. Podczas mundialu w 2010 r. zwycięzców wskazywała ośmiornica Paul. Medalistów olimpiady w Soczi w 2014 r. typowała para wydr Ashley i Harry.

Przy okazji meczu otwarcia mundialu w Rosji w rolę eksperta wcielił się kot Achilles, który na co dzień mieszka w muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu. Zwierzak jest głuchy, co zdaniem jego opiekunów może tylko pomóc przy typowaniu wyniku. Achilles nie jest rozpraszany przez głosy z otoczenia, co pozwoliło mu perfekcyjnie wykonać zadanie.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Francja - BelgiaCzytaj także:

A jednak! Cristiano Ronaldo odchodzi z Realu Madryt. Zagra we Włoszech