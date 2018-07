Strajk pracowników Fiata. Nie chcą pracować na pensję Ronaldo

Juventus Turyn kupił Cristiano Ronaldo za ok. 100 mln euro. To nie koniec wydatków. Portugalczyk za cztery lata gry dla „Starej Damy” zainkasuje 120 mln euro. Koszty transferu oraz zarobki w dużej mierze pokryje firma Fiat Chrysler, która jest sponsorem klubu. To nie spodobało się pracownikom marki.

Lepiej inwestować w samochody?

„The Independent” przypomina, że w ciągu ostatnich kilku lat Fiat Chrysler dokonał tysięcy zwolnień. Związkowcy z oddziału firmy w Melfi uważają, że pieniądze, które zostaną wydane na transfer Ronaldo, mogły być lepiej spożytkowane, chociażby poprzez inwestowanie w firmę. „Niedopuszczalne jest, że podczas gdy właściciele proszą pracowników o ekonomiczne poświęcanie się, to jednocześnie decydują się wydać miliony euro na zakup piłkarza” – podali związkowcy w oświadczeniu. Przedstawiciele pracowników podnoszą, że właściciele firmy powinni inwestować w modele samochodów, które „gwarantują przyszłość tysiącom ludzi, zamiast wzbogacać tylko jednego”.

Transfer Portugalczyka do tego stopnia rozzłościł pracowników, że niektórzy z nich podjęli udział o zorganizowaniu strajku. Na razie wiadomo, że włączą się w niego osoby zatrudnione w oddziale Fiata w Melfi. Strajk rozpocznie się 15 i potrwa do 17 lipca. „The Independent” podaje, że związek zawodowy, który przesłał oświadczenie, nie reprezentuje jednak wszystkich pracowników fabryki. Właściciele Fiata nie komentują tej sprawy.

