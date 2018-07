Incydent podczas meczu w Irlandii. Kibice Legii ukradli flagę innym Polakom?

O incydencie poinformowano na stronie „Polish FANS Cork" na Facebooku. Prowadzą ją Polacy, którzy na stałe mieszkają właśnie w irlandzkim mieście. Kibice na mecz z Legią zabrali ze sobą biało-czerwoną flagę. Zrobili to nie pierwszy raz, ponieważ barwy narodowe towarzyszyły im także podczas spotkań oglądanych w strefie kibica oraz w trakcie różnych wydarzeń sportowych z udziałem reprezentantów Polski. Biało-czerwona flaga z nazwą fanklubu najwyraźniej nie spodobała się kibicom Legii Warszawa. Tak wynika z incydentu opisanego przez Polaków mieszkających w Irlandii.

„Trzymajcie pajaców na zmywakach”

Jak czytamy na Facebooku, do tej sytuacji doszło podczas prezentacji obu zespołów, tuż przed początkiem meczu. Wówczas człowiek, który albo był fotoreporterem, albo go udawał, odwiązał flagę Polaków mieszkających w Irlandii i zaniósł ją do sektora zajmowanego przez sympatyków Legii. Polscy mieszkańcy Cork byli zdziwieni tą sytuacją, ponieważ na żadnym innym wydarzeniu sportowym ta flaga nikomu nie przeszkadzała, nawet Irlandczykom. „Irlandczycy się śmiali i nie potrafili zrozumieć tego incydentu, bo obok wisiały ich banery. Nie potrafili zrozumieć jak Polak Polakowi taki numer wycina. Wstyd i żenada” – podsumowali Polacy z Cork.

W komentarzach pod tym postem rozpoczęła się dyskusja. Kibice Legii zdają się insynuować, że byli prowokowani. „Po co śpiewaliście że Legia to stara ku..a ? Nie trzeba było śpiewać nie byłoby kłopotu” – brzmi jeden z komentarzy. „Polish FANS Cork faktem jest też to że wam się należało. Odpowiedzialność zbiorowa. Trzymajcie pajaców na zmywakach i będzie spokój” – napisał ktoś inny.

Legia Warszawa wygrała 1:0 po pięknej bramce Michała Kucharczyka. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 17 lipca w Warszawie. Jeśli podopieczni Deana Klafurica utrzymają zaliczkę z pierwszego meczu, w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zmierzą się ze Spartakiem Trnawa lub HSK Zrinjski Mostar.

Czytaj także:

Mundial się kończy, MEMY zostają. Tak internauci śmiali się z komentatorów