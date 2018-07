Siostra Neymara podbija Instagram. W Brazylii ma status prawdziwej gwiazdy

Jeszcze do niedawna urodzona w 1996 roku Rafaella nosiła nazwisko Santos, jednak z powodu niezwykłego umiłowania do byłego piłkarza reprezentacji Anglii Davida Beckhama, dziewczyna postanowiła zmienić je na bardziej podobne do swojego idola - Beckran. 22-latka od kilku miesięcy jest ulubienicą znanych projektantów mody, którzy chętnie pożyczają jej sukienek do sesji zdjęciowych, których efekty można potem obserwować w mediach społecznościowych.

Rafaella Beckran prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje ponad 4,6 miliona użytkowników. Dla porównania wpisy Anny Lewandowskiej śledzi 1,8 miliona internautów. W Brazylii siostra Neymara ma status prawdziwej gwiazdy. Na ten fakt wpłynęły zapewne bardzo bliskie relacje z bratem, który jakiś czas temu wyznał, że do tego stopnia kocha swoją młodszą siostrę, że postanowił sobie wytatuować jej podobiznę.

