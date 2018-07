Finał w grudniu i ograniczona sprzedaż alkoholu. Co trzeba wiedzieć o MŚ w Katarze w 2022 roku?

Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata, turniej nie zostanie rozegrany latem. Mundial w Katarze rozpocznie się 21 listopada i zakończy 18 grudnia. Kontrowersyjna decyzja dotycząca terminu jest podyktowana względami praktycznymi. Latem temperatura w Katarze może sięgnąć nawet 45 stopni. Zimą jest nieco chłodniej i wówczas piłkarze będą mieli odpowiednie warunki do gry. Organizacja turnieju w listopadzie i grudniu niesie jednak za sobą szereg komplikacji. Jedną ze spraw do rozwiązania są kalendarze rozgrywek klubowych. Na razie nie wiadomo, czy ligowe zmagania zostaną na ten czas przerwane, czy jak w przypadku Pucharu Narodów Afryki, kluby będą decydowały o zwolnieniu zawodników na czas trwania mundialu.

Niewolnicza praca przy budowie stadionów

Nie podano jeszcze ostatecznej liczby stadionów, na których odbędą się zmagania. Poinformowano jedynie, że będzie ich co najmniej osiem, w tym sześć z nich to areny, które już istnieją, a które czeka renowacja. Organizacja Amnesty International już w 2016 roku grzmiała, że do budowy stadionów wykorzystywani są pracownicy z zagranicy, którzy są nadmiernie eksploatowani i wręcz zmuszani do pracy.

Ułatwienie dla kibiców

Fani piłki, którzy przyjechali do Rosji, narzekali na duże odległości między miastami będącymi gospodarzami turnieju. Taka sytuacja nie powtórzy się w Katarze, który jest małym państwem. Komitet organizacyjny MŚ w 2022 roku obiecuje, że podróż z jednego miasta-gospodarza do drugiego zajmie kibicom maksimum godzinę. Oznacza to, że fani, dziennikarze i delegaci będą mogli obejrzeć na żywo więcej niż jeden mecz dziennie, przebywając przez cały czas trwania turnieju w jednym miejscu zakwaterowania.

Sprzedaż alkoholu i homoseksualizm

W Katarze obowiązują surowe przepisy związane ze spożywaniem alkoholu. Na czas mundialu mają jednak zostać rozluźnione. Napoje wysokoprocentowe wprawdzie nie będą powszechnie dostępne, ale organizatorzy zamierzają wyznaczyć specjalne strefy, w których będzie prowadzona sprzedaż trunków. Podobne „rozluźnienie” ma obowiązywać w kwestii podejścia do homoseksualizmu, który jest w Katarze zabroniony. Szef komitetu organizacyjnego Hassan Al Thawadi przyznał, że „wszyscy są mile widziani, wszyscy będą się dobrze bawić” .

Problem z lotami

Okazuje się, że podróżujący do Kataru samolotami, mogą spotkać się z szeregiem utrudnień. Szczególnie w dalszej fazie turnieju, przypadającej na czas przedświąteczny. „The Independent” przypomina, że narodowym przewoźnikiem w Katarze jest Quatar Airways. Linie te podjęły zobowiązania wobec FIFA, w zakresie organizacji lotów dla delegatów, oficjeli oraz samych zawodników. Oznacza to, że tuż po zakończeniu mistrzostw, Katar będzie opuszczało bardzo wiele osób, a narodowy przewoźnik będzie musiał w pierwszej kolejności skupić się na pasażerach związanych z FIFA.

Problem w tym, że przed świętami ruch na lotniskach w Katarze, zresztą jak i na całym świecie, jest wzmożony. Akbar Al Baker, prezes Qatar Airways ostrzegł, że inne linie lotnicze będą chciały wykorzystać fakt, że krajowy przewoźnik będzie miał zobowiązania wobec światowej federacji piłkarskiej i podniosą ceny biletów dla zwykłych pasażerów.