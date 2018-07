Incydent podczas Tour de France. Kolarze potraktowani gazem pieprzowym

Tour de France to najbardziej prestiżowa impreza kolarska na świecie. Rangą czy popularnością w mediach ustępują jej nawet wyścigi w ramach Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Nic więc dziwnego, że czasami „Wielka Pętla” staje się narzędziem służącym do zaistnienia w przekazach medialnych. Tak było podczas 16. etapu wyścigu.

Gazem po oczach

Jak donosi „The Independent” okoliczni rolnicy wyrzucili bele siana na drogę wiodącą z Carcassone do Bagners-de-Luchon. To spowodowało zatrzymanie wyścigu. Policjanci, którzy towarzyszą na trasie kolarzom, w odpowiedzi potraktowali demonstrantów gazem pieprzowym. Zrobili to jednak tak niefortunnie, że ucierpieli także sami zawodnicy.

Etap został zneutralizowany, czyli dosłownie zatrzymany. Na pomoc kolarzom ruszyli lekarze jadący w wozach technicznych. Wśród zawodników, którzy ucierpieli, byli aktualny lider wyścigu Geraint Thomas oraz lider klasyfikacji punktowej Peter Sagan. Wyścig został wznowiony po ok. 10-minutowej przerwie. Nie podano, dlaczego rolnicy zdecydowali się na taką formę protestu oraz jakie były ich postulaty.

Zwycięzcę 105. edycji Tour de France poznamy już 29 lipca. Największą szansę na wygraną ma Geraint Thomas, który przewodzi klasyfikacji z przewagą niemal dwóch minut nad kolegą z zespołu Christopherem Froomem. W wyścigu jedzie pięciu Polaków. Najwyżej notowany jest Rafał Majka, który ze stratą ponad 23 minut do lidera zajmuje 21. miejsce.

Czytaj także:

Wielkopolskie. Kierowca samochodu terenowego wjechał w peleton