Artur Boruc „nienawidził się” z kolegą z drużyny. Dochodziło do bójek

Artur Boruc znany jest ze swojego wybuchowego charakteru. Grając przez pięć sezonów w barwach Celticu Glasgow, polski bramkarz zasłynął m.in. prowokacyjnymi gestami w kierunku kibiców odwiecznego rywala – Glasgow Rangers. Teraz na jaw wychodzą sytuacje, jakie miały miejsce w szatni wielokrotnego mistrza Szkocji. Barry Robson w rozmowie z irishmirror.ie wyznał, że Boruc „nienawidził się z Aidenem McGeadym”.

Bójka w szatni

Barry Robson przez dwa sezony (w latach 2008-2010) grał w Celticu Glasgow. W tym czasie barwy szkockiej drużyny reprezentowali wspomniani Artur Boruc i Aiden McGeady. Robson zobrazował relacje między Polakiem i Irlandczykiem zdaniem: „Aiden i Artur nienawidzili się”. I przytoczył nietypową sytuację z treningu. Gdy McGeady oddawał strzały na bramkę, Boruc po prostu nie reagował i nie bronił.

Szkot opowiedział jeszcze inną historię z czasów gry w Celticu. – Siedzieliśmy w szatni czytając gazetę. Usiadłem obok Aidena. Artur podszedł do niego i po prostu go uderzył. Aiden siedział wzburzony. Artur podszedł pod prysznic, a on poszedł za nim. Próbował go kopnąć, ale poślizgnął się, upadł i uderzył się w głowę. Boruc zapytał go „Co ty robisz?” i zaczął go kopać. Rozdzieliliśmy ich – powiedział Robson.

Trzech starszych zawodników, w tym Robson, postanowiło pójść do trenera Gordona Strachana i powiedzieć mu o tym incydencie. On według szkockiego piłkarza też nie lubił McGeady'ego. – Poszliśmy do Gordona i powiedzieliśmy: Był problem z Arturem i Aidenem. Powiedział: Myślałem, że tak może być. Mam nadzieję, że Artur mu dołożył – opowiedział Szkot.

