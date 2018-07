Jest najlepsza w Polsce, ale nie pojedzie na Mistrzostwa Europy. „To decyzja zarządu”

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Berlinie rozpoczną się już 6 sierpnia. Polskę będzie reprezentowało tam 86 sportowców. Nie jest tajemnicą, że Biało-Czerwoni mają apetyt na wiele medali. Dwa lata temu zdobyliśmy najwięcej krążków spośród wszystkich reprezentacji. Teraz wiadomo, że o wysokie miejsce w mistrzostwach nie powalczy Marcelina Witek. Oszczepniczka legitymuje się w tym roku drugim w Europie wynikiem, ale mimo to zabrakło dla niej miejsca na prestiżowej imprezie.

„Spełniłam wszystkie kryteria”

Jak przypomina Onet, na początku sezonu Witek zaimponowała wynikiem 66,53 metra, który był drugą odległością w historii kobiecego oszczepu w Polsce. Później u zawodniczki pojawił się problemy z barkiem, które zmusiły ją do zaprzestania startów na dwa miesiące. 23-latka wróciła do rywalizacji, ale już bez dawnego błysku. Mimo to nie miała większych problemów ze zdobyciem mistrzostwa Polski. Polski Związek Lekkiej Atletyki zdecydował jednak, że ze względu na słabszą dyspozycję Witek nie pojedzie do Berlina. – Spełniłam wszystkie kryteria, jakie były wymagane odnośnie minimum na mistrzostwa Europy – powiedziała rozgoryczona zawodniczka w rozmowie z Onetem.

Dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki powiedział, że „Marcelina nie pojedzie do Berlina, bo niedoleczona kontuzja obręczy barkowej przeszkadzała jej w osiągnięciu wysokiej dyspozycji w drugiej połowie okresu startowego” . Witek jest zaskoczona takim obrotem sprawy, ponieważ jeszcze po mistrzostwach Polski zakładała, że wystąpi w zmaganiach w stolicy Niemiec. Tak się jednak nie stanie, a w konkursie oszczepniczek nie wystąpi żadna reprezentantka Polski.

