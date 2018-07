Tak mieszka Cristiano Ronaldo. Gwiazdor kupił dom w Turynie

Cristiano Ronaldo związał się z Juventusem Turyn kontraktem obowiązującym do 2022 roku. Tym samym portugalski zawodnik prawdopodobnie spędzi we Włoszech kilka najbliższych lat. By zapewnić komfort swoim najbliższym, Ronaldo zakupił luksusową rezydencję.

Sąsiad z Fiata

Jak podaje „La Gazetta dello Sport”, nowy gracz Juventusu zdecydował się na nowoczesną i awangardową posiadłość, która kształtem przypomina dom Portugalczyka w Madrycie. Według doniesień włoskiego dziennika, Ronaldo kupił dwie połączone wille z oddzielnymi wejściami, dużymi ogrodami, basenem i siłownią. Rezydencja położona jest na wzgórzu otoczonym bujną roślinnością, która chroni prywatność rodziny zawodnika przed natrętnymi paparazzi. Sąsiadem CR7 jest John Elkann, prezes firmy motoryzacyjnej Fiat Chrysler Automobiles.

Działacze Juventusu Turyn doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zakup Ronaldo był świetnym działaniem marketingowym. Postać Portugalczyka jest promowana w mediach społecznościowych. Zdjęcia i nagrania publikowane przez włoski klub pokazują, że zawodnik trenuje już z drużyną, której stał się pełnoprawnym członkiem. CR7 razem z kolegami przeszedł testy wydolnościowe, a gracze tacy jak Paulo Dybala czy Juan Cuadrado przywitali Ronaldo z otwartymi ramionami.

Wiadomość o tym, że Cristiano Ronaldo przeniesie się do Juventusu Turyn, 10 lipca potwierdził Real Madryt na swojej oficjalnej stronie. „Zgodnie z wolą piłkarza został uzgodniony jego transfer do Juventusu” – poinformowano. „Królewscy” w komunikacie przypomnieli niewiarygodne statystyki piłkarza. Ronaldo w 438 meczach w barwach ekipy z Santiago Bernabeu zdobył 451 bramek. Łącznie wywalczył 16 tytułów, w tym 4 zwycięstwa w Lidze Mistrzów, 3 z rzędu, a 4 w pięciu ostatnich sezonach.

„Cristiano Ronaldo jest przykładem poświęcenia, pracy, odpowiedzialności, talentu i doskonalenia. Zawsze będzie jednym z wielkich symboli i unikalnym odniesieniem dla kolejnych pokoleń. Real Madryt zawsze będzie Twoim domem” – podkreślił klub.

Czytaj także:

Cristiano Ronaldo surowo ukarany. Wysoka grzywna i więzienie w zawieszeniuCzytaj także:

Szokujące kulisy wyboru gospodarza mundialu. Katar płacił służbom i sabotażystom?