Arturo Vidal zaprezentowany w Barcelonie. „Chcę wygrać wszystko”

Po kilku sezonach rozegranych najpierw Juventusie Turyn, a później w Bayernie Monachium, przyszedł czas na nowe wyzwania dla Arturo Vidala. Transfer chilijskiego zawodnika ze stolicy Bawarii do FC Barcelony to jeden z najgłośniejszych transferów letniego okienka. Nic dziwnego, ponieważ Vidal jest uznawany za pomocnika klasy światowej.

Gra z Messim i Suarezem

Chilijczyk podpisał z FC Barceloną 3-letni kontrakt. Po pomyślnym przejściu testów medycznych przyszedł czas na oficjalną prezentację nowego nabytku Dumy Katalonii. Piłkarz przyznał podczas spotkania z dziennikarzami, że jest bardzo szczęśliwy. – Nie mogę doczekać się rozpoczęcia treningów z kolegami z drużyny, noszenia tej sławnej koszulki oraz robienia ważnych rzeczy tutaj – powiedział Vidal cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– To jest jak sen. Mam nadzieję, że osiągnę wszystkie swoje cele. Jestem tutaj, by wygrać wszystkie możliwe trofea i dam z siebie wszystko, by to zrobić – dodał Chilijczyk. – Jestem podekscytowany możliwością gry z Messim, Suarezem, Sergio Busquetsem. Oni wszyscy są świetnymi zawodnikami – dodał.

