Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali. Sławny klub stanie na drodze Jagiellonii?

Już w czwartek 9 sierpnia rozegrane zostaną pierwsze spotkania III rundy kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Honoru polskich klubów będą broniły Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski zmierzą się z luksemburskim Dudelange. „Kolejorz” zagra z KRC Genk, a popularna „Jaga” z innym belgijskim zespołem, KAA Gent. Jeśli polskim klubom uda się pokonać w dwumeczu swoich rywali, czeka ich jeszcze IV runda kwalifikacji. Choć najpierw trzeba wygrać w III rundzie, to trudno nie myśleć o tym, co dalej. Wygrana na następnym etapie kwalifikacji daje gwarancję występu w fazie grupowej rozgrywek.

Bordeaux na drodze Jagiellonii?

Jak podaje Sport.pl, w poniedziałek polskie kluby poznały swoich potencjalnych rywali w IV rundzie. Legia Warszawa zagra ze zwycięzcą z pary Alaszkert – CFR Cluj. Lech Poznań zmierzy się z lepszą drużyną dwumeczu między Spartakiem Subotica a Broendby. Jagiellonia może mieć szansę sprawdzenia swoich sił w starciu z Mariupolem lub Bordeaux. Drugi z zespołów choć najlepsze lata ma już za sobą, to wciąż liczy się w europejskiej elicie.

