Kuriozalna sytuacja na mecie Tour de Pologne. Kibice prawie pobili się o bidony

Kiedy kolarze przejeżdżają przez linię mety, często oddają swoje bidony na pamiątkę fanom, którzy czekają na przejazd zawodników. Patrząc na to, co wydarzyło się w Zabrzu trzeba przyznać, że kibiców za bardzo poniosły emocje. Na nagraniu udostępnionym na Twitterze można zobaczyć, jak kolarze dosłownie zostali osaczeni przez fanów. Jeden z nich przyparty do barierki musiał oddać swój bidon, zanim jeszcze zszedł z roweru. Inni zawodnicy szybko zorientowali się, jaka jest sytuacja. Jeden z nich przyspieszył, wyrzucił swój bidon na jezdnię i odjechał, by uniknąć spotkania z kibicami. Zobaczcie, jak to wyglądało.

Trzeci etap 75. Tour de Pologne ze Stadionu Śląskiego do Zabrza wygrał Alvaro Jose Hodeg (Quick-Step Floors). Drugie miejsce zajął Daniel McLay (Team EF Education First), a trzecie Andre Greipel (Lotto-Soudal). Alvaro Jose Hodeg został nowym liderem klasyfikacji generalnej.

