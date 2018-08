Real Madryt wspiera ochronę środowiska. Koszulki meczowe z plastiku wyłowionego z oceanu

Większość największych klubów piłkarskich co roku prezentuje trzy zestawy strojów meczowych. W pierwszym komplecie zawodnicy grają na własnym stadionie, a w drugim na wyjeździe. Trzeci strój jest zapasowy, na wypadek, gdyby rywale mieli podobne barwy klubowe. To właśnie trzeci komplet Realu Madryt wzbudził zainteresowanie mediów.

Koszulki z plastikowych odpadów

Jak informuje ESPN, Adidas, który dostarcza koszulki meczowe hiszpańskiemu klubowi, podjął współpracę z organizacją Parley For The Ocean. Tym samym trzeci komplet strojów giganta z Madrytu został wykonany z plastikowych odpadów, które najpierw zostały wyłowione z oceanu, a następnie poddane recyklingowi. Kolor ubrań nawiązuje z kolei do barwy koralowców. Kibice „Królewskich” także mogą zaopatrzyć się w takie stroje za pośrednictwem oficjalnej strony klubowej. Z kolei polskojęzyczny sklep Adidasa oferuje koszulkę piłkarską Realu Madryt wykonaną w taki sam sposób.

„Wybierz koszulkę piłkarską dla mężczyzn, która pozwoli Ci okazać Twoje wsparcie dla los Blancos i miłość dla naszej planety. Model wykonany z przędzy wyprodukowanej z Parley Ocean Plastic ma siateczkowe wstawki, gwarantujące wentylację w strategicznych miejscach. Na piersi widnieje stonowana kolorystycznie naszywka Realu Madryt, a na taśmie na karku nadrukowano napis „For the oceans”” - czytamy na stronie producenta.

Długoterminowym celem Parley For The Ocean jest całkowite oczyszczenie mórz z plastikowych śmierci oraz recykling surowców. Marka współpracuje także z Manchesterem United. Piłkarze „Czerwonych Diabłów” zaangażowali się ostatnio w oczyszczanie mórz ze śmieci.

Czytaj także:

Tak mieszka Cristiano Ronaldo. Gwiazdor kupił dom w Turynie