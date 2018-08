Trener Bayernu ujawnił, gdzie zagra Lewandowski. Już wszystko jasne

– To prawda, że ​​rozmawialiśmy z Robertem w zeszłym tygodniu – potwierdził dla „Sport Bild” Niko Kovac. – Lewandowski wie, co o nim myślę i jakie mam wobec niego oczekiwania. Jest z pewnością jednym z trzech najlepszych napastników na świecie. Na pewno chcemy go zatrzymać. Robert to zaakceptował. Byłem bardzo szczęśliwy – dodał. Tymi słowami szkoleniowiec prawdopodobnie uciął spekulacje dotyczące tego, gdzie zagra Polak w przyszłym sezonie.

Robert Lewandowski przygotowuje się do nowego sezonu razem z drużyną Bayernu Monachium. Niedawno reprezentant Polski zamieścił na Instagramie zdjęcie z jednego z treningów w monachijskim zespole.

Już w lipcu „Bild” podawał, że Lewandowski zmienił plany i postanowił zostać w Monachium. Wcześniej dużo mówiło się o jego ewentualnym transferze do Realu Madryt.

W niedzielę 5 sierpnia Lewandowski zagrał po raz pierwszy od nieudanych Mistrzostw Świata w Rosji. Bawarczycy wygrali z Manchesterem United 1:0, a 29-letni napastnik był na boisku przez drugie 45 minut. Nie zapisał bramki na swoim koncie.