Tour de Pologne. Kwiatkowski znowu nie dał szans rywalom

Dzień po wygranej w Szczyrku Michał Kwiatkowski udowodnił, że jego wczorajsza forma nie jest dziełem przypadku. Polak minimalnie pokonał Dylana Teunsa. Końcówka piątego etapu wiodła pod górę, a mistrz świata z 2014 roku popisał się sprinterskim finiszem.

Finisz pod górę

Liczący nieco ponad 152 kilometry piąty etap Tour de Pologne rozpoczął się w Wieliczce. Po około 25 kilometrach od startu siedmiu kolarzy stworzyło ucieczkę dnia. Znaleźli się w niej m.in. Kamil Zieliński z Reprezentacji Polski, Jan Tratnik z CCC Sprandi Polkowice czy Mathias Le Turnier z Cofidisu. Team Sky, w barwach którego jeździ Michał Kwiatkowski, kontrolował tempo wyścigu, nie pozwalając harcownikom na zyskanie znacznej przewagi. Aktywnie jechał Zieliński, który próbował samodzielnego ataku na podjeździe pod Przegibek. Ostatecznie uciekinierzy zostali doścignięci 14 kilometrów przed metą.

O zwycięstwie etapowym zadecydował finisz wiodący pod górę. „Kwiato” nie chciał czekać na to, co zrobią rywale i mocno zaatakował. To się opłaciło, ponieważ Polak jako pierwszy przekroczył finałową kreskę. Tuż za jego plecami zameldowali się Dylan Teuns z BMC oraz Enrico Battaglin z LottoNL-Jumbo. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Kwiatkowski, który ma 8 sekund przewagi nad Teunsem. Do zakończenia wyścigu zostały jeszcze dwa etapy.

