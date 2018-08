Kompromitacja Legii Warszawa w europejskich pucharach. Kibice i internauci są bezlitośni

Piłkarze Legii Warszawa nie popisali się już w eliminacjach do Ligi Mistrzów, z którą pożegnali się po zaledwie czterech meczach. Zawodnikom z Łazienkowskiej udało się co prawda w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej pokonać Cork City (1:0 i 3:0), jednak już Spartak Trnava okazał się zbyt mocnym przeciwnikiem (0:2 i 1:0). Kiedy więc okazało się, że w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy przeciwnikiem Legii Warszawa będzie Dudelange, wielu traktowało to jak wygraną na loterii. Warto bowiem podkreślić, że choć drużyna ta jest aktualnym mistrzem Luksemburga, to w jej szeregach oprócz paru zawodowych piłkarzy grają sprzedawca samochodów, ochroniarz czy specjalista ds. logistyki. Dodamy również, że w całej swojej historii startów w europejskich pucharach klub wyeliminował tylko jednego dobrego rywala - Salzburg 6 lat temu w eliminacjach LM.

Ekipa złożona z półamatorów okazała się jednak dla Mistrza Polski zbyt trudnym przeciwnikiem. Legia Warszawa przegrała 2:1 po golach Clementa Couturiera (24.), Davida Turpela (62. z karnego) i Carlitosa (27.), a wielu ekspertów podkreśla, że wynik nie oddaje tego, co działo się na boisku. Stołeczni piłkarze pokazali się z bardzo złej strony. Zagrali Również statystyki są bezlitosne. Luksemburczycy mieli więcej posiadania piłki (około 55-60%), oddali więcej strzałów (19 do 12), mieli więcej rzutów rożnych (5 do 4).

„Zejdźcie z boiska, nie róbcie z nas pośmiewiska”

Wściekli kibice, których tego dnia przy Łazienkowskiej było wyjątkowo mało, wygwizdali piłkarzy schodzących na przerwę po pierwszej połowie meczy. Zobaczcie sami, remis z amatorami., Co wy robicie, naszą Legię hańbicie, Hej amatorzy, od was są lepsi juniorzy czy Zejdźcie z boiska, nie róbcie z nas pośmiewiska to tylko te bardziej cenzuralne okrzyki, które płynęły z kibicowskich trybun w stronę piłkarzy. Złości na fatalną postawę Legii Warszawa w Lidze Europy nie ukrywają również internauci, którzy przygotowali z tej okazji serię okolicznościowych memów.

Przed rewanżem, który odbędzie się za tydzień w Luksemburgu, piłkarze Legii Warszawa są w dramatycznej sytuacji. Patrząc na to, co pokazali wczoraj na boisku, trudno o jakikolwiek optymizm i wiarę w awans do kolejnej rundy eliminacji.

