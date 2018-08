Legia Warszawa ma nowego trenera. Kim jest Ricardo Sa Pinto?

Ricardo Sa Pinto jest byłym reprezentantem Portugalii, brązowym medalistą z Euro 2000. W narodowych barwach wystąpił 45 razy. W 1997 roku żądając wyjaśnień od selekcjonera reprezentacji Artura Jorge, dlaczego ten nie powołał go kadry udał się do niego, a następnie pobił szkoleniowca. W wyniku tego zajścia Jorge podał się do dymisji a piłkarz za to zachowanie został zdyskwalifikowany na rok.

W swojej karierze trenerskiej prowadził m.in. Sporting Lizbona, Atromitos Ateny i Crvenę Zvezdę. W minionym sezonie pracował jako szkoleniowiec Standardu Liege.

Ricardo Sa Pinto w Legii Warszawa

Portugalczyk zastąpił na stanowisku w Legii Aleksandara Vukovicia, który tymczasowo pełnił funkcję pierwszego trenera „Wojskowych”. Przejął obowiązki po tym, jak zwolniono Deana Klafuricia po porażce ze Spartakiem Trnava w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Wraz z przyjściem portugalskiego szkoleniowca do klubu dołączy jego trzech współpracowników. Funkcję asystenta trenera pełnić będzie 39-letni Rui Mota. Wspólnie z Krzysztofem Dowhaniem, jako trener bramkarzy pracować będzie Ricardo Pereira. Za przygotowanie fizyczne drużyny z Łazienkowskiej odpowiadać będzie 38-letni Guilherme Gomes.

