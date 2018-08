Nie żyje Tomasz Jędrzejak. Mistrz Polski w żużlu miał 39 lat

Informację o śmierci Tomasza Jędrzejaka przekazała redakcja WP Sportowe Fakty. Tragiczną wiadomość w rozmowie z dziennikarzami potwierdził Ireneusz Nawrocki, właściciel i prezes żużlowego klubu Stal Rzeszów, w barwach którego jeździł Jędrzejak. – Zadzwonił do mnie Rafał Haj i mówi: Papa, nie uwierzysz, co się stało. Tomek Jędrzejak popełnił samobójstwo – relacjonował Nawrocki.

„Było normalnie. Śmialiśmy się, żartowaliśmy”

Jak przyznał właściciel Stali, nic nie zapowiadało, że Jędrzejak może nosić się z decyzją o odebraniu sobie życia. – Jeszcze w niedzielę rozmawiałem z Tomkiem. Było normalnie. Śmialiśmy się, żartowaliśmy. Nie mam bladego pojęcia, co się stało, że doszło do takiego dramatu – powiedział Nawrocki. – Dyskutowaliśmy głównie o tym, że diamentowa liga jest 17 sierpnia, a dwa dni później mamy mecz w Ostrowie. Mówiliśmy o tym, co zrobić, żeby jak najszybciej pokonać prawie dwa tysiące kilometrów. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że wrócimy samolotem, żeby on był wypoczęty, a tylko mechanicy pojadą busem – dodał właściciel klubu.

Tomasz Jędrzejak urodził się 14 lipca 1979 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W wieku 20 lat został Młodzieżowym Mistrzem Polski Par Klubowych. Odnosił sukcesy także wśród seniorów. W 2003 roku zdobył brązowy medal Mistrzów Polski a w 2012 roku wywalczył tytuł mistrzowski. Reprezentował barwy m.in. Włókniarza Częstochowa, Atlasu Wrocław oraz Stali Rzeszów.

