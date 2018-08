Największe targi fitness w Europie Centralno-Wschodniej już 21-23 w Warszawie!

FIWE to połączenie biznesowego wydarzenia, mające na celu zaprezentowanie bogatej gamy sprzętu, akcesoriów i usług fitness & wellness w jednym miejscu z okazją do spotkania gwiazd i idoli sportowych głownie trenujących kulturystykę i fitness, ale nie tylko...To także doskonała okazja do spotkań pomiędzy reprezentantami tego dynamicznie rozwijającego się sektora, a także przedsiębiorcami i inwestorami poszukującymi nowych pomysłów na rozpoczęcie biznesu oraz planującymi inwestycje w branży fitness. Targi w roku 2017 odwiedziło ponad 28 000 osób.

Wystawcami Targów FIWE są firmy, które chcą zaprezentować swoje usługi i produkty oraz nawiązać długofalowe relacje z klientami. Są nimi producenci, dystrybutorzy oraz importerzy akcesoriów, wyposażenia klubów fitness, siłowni, klubów i sklepów sportowych, ośrodków rehabilitacyjnych i SPA, a także usługi dla całego sektora fitness & wellness.

Odwiedzającymi są natomiast nie tylko fani fitnessu, trenerzy personalni, kulturyści, ale i deweloperzy oraz inwestorzy planujący inwestycje w sektorze fitness & wellness, przedstawiciele jednostek samorządowych odpowiedzialnych za inwestycje państwowe, managerowie i właściciele siłowni, klubów fitness, klubów i sklepów sportowych, managerowie i właściciele ośrodków wellness, SPA, hoteli i ośrodków wypoczynkowych, przedstawiciele sektora medycznego, rehabilitacji, klinik sportowych, przedstawiciele jednostek służb mundurowych, trenerzy oraz osoby zainteresowane branżą fitness. W tym roku sektor biznesowy szczególnie uwydatni się na targach, a to za sprawą dodatkowego dnia biznesowego – piątku 21 września.

Dla klientów indywidualnych nie lada atrakcją będą 2 kolejne dni targów podczas których będą mogli zapoznać się z ofertami najlepszych polskich i zagranicznych wystawców z branży. Jak co roku odbędą się dodatkowe wydarzenia towarzyszące m.in. – zawody kulturystyczne rangi międzynarodowej Diamond Cup, zawody Crossfit, Street Workout, szereg konferencji szkoleniowych. Nie zabraknie spotkań z Gwiazdami z Polski i zagranicy.

Szczegóły oraz bilety na targi znajdziesz na stronie FIWEWefitness.