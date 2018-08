Duży spadek Polaków w rankingu FIFA. Jest nowy lider

Spadek reprezentacji Polski to efekt fatalnej postawy na Mistrzostwach Świata w Rosji oraz nowy sposób formułowania rankingu FIFA. Do tej pory promowane były drużyny, które nie rozgrywały meczów towarzyskich. Zespół prowadzony jeszcze przez Adama Nawałkę długo rozgrywał tylko spotkania o stawkę, co w połączeniu z wynikami uzyskanymi podczas Euro 2016 i i eliminacjami do mundialu w Rosji dało nam wysokie pozycje w zestawieniu przygotowywanym przez światową federację. Na wiele miesięcy Polacy znaleźli się w pierwszej dziesiątce rankingu.

Tym razem kibice Biało-Czerwonych mogą nie być zadowoleni z pozycji drużyny narodowej. FIFA opublikowała 16 sierpnia najnowszy ranking, w którym Polacy zajmują 18. miejsce. Przypomnijmy, że przed mundialem gracze prowadzeni wówczas przez Nawałkę mogli cieszyć się z 8. lokaty.

A jak wygląda czołówka nowego rankingu? Pierwsze miejsce zajęli mistrzowie świata - Francuzi. Na drugim wylądowała Belgia, a na trzecim Brazylia. Za podium znaleźli się wicemistrzowie świata, czyli Chorwaci. Najbardziej szokujący wydaje się spadek reprezentacji Niemiec, która jeszcze niedawno królowała w zestawieniu. Teraz nasi zachodni sąsiedzi spadli aż na 15. miejsce.