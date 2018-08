Czterech koszykarzy wyrzuconych z Igrzysk Azjatyckich. To kara za noc z prostytutkami

Jak podaje „The Guardian” powody wydalenia czterech koszykarzy z Igrzysk Azjatyckich rozgrywanych w indonezyjskiej Dżakarcie przekazał na konferencji prasowej szef japońskiej delegacji Yasuhiro Yamashita. Podczas spotkania z dziennikarzami wyjaśnił, że w ubiegły czwartek, po meczu z Katarem, Takuya Hashimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi i Takuma Sato opuścili wioskę olimpijską. Sportowcy najpierw poszli do lokalnej restauracji, w której spotkali Japończyka. Ten zaprowadził ich do baru. Tam mężczyźni spędzili kilka godzin, a później wrócili do hotelu z czterema prostytutkami. Kobiety zostały towarzyszyły reprezentantom Japonii do rana.

Wrócą do domu na swój koszt

Yamashita podczas konferencji podkreślił, że zachowanie sportowców, którzy w barze bawili się ubrani w oficjalne stroje zapewniane przez federację, a później zaprosili do hotelu prostytutki, było naruszeniem kodeksu postępowania. – Zawodnicy powinni być wzorem dla społeczeństwa, nie tylko na terenie obiektów sportowych, ale także przy innych okazjach – wskazał szef delegacji. Japoński komitet olimpijski zadecydował, że koszykarze wrócą do ojczyzny na swój koszt. Niewykluczone, że zostaną w stosunku do nich podjęte jeszcze inne kroki dyscyplinarne.

