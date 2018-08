Kolejny blamaż Legii Warszawa. Internauci bezlitośni dla Mistrza Polski

Piłkarze Legii Warszawa nie popisali się już w eliminacjach do Ligi Mistrzów, z którą pożegnali się po zaledwie czterech meczach. Zawodnikom z Łazienkowskiej udało się co prawda w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej pokonać Cork City (1:0 i 3:0), jednak już Spartak Trnava okazał się zbyt mocnym przeciwnikiem (0:2 i 1:0). W eliminacjach do Ligi Europy zbyt mocnym przeciwnikiem dla Mistrza Polski okazała się półamatorska drużyna Dudelange, w której oprócz zawodowych piłkarzy grają sprzedawca samochodów, ochroniarz czy specjalista ds. logistyki.

I choć wydawało się, że limit porażek w tym sezonie został wyczerpany, stołeczna drużyna po raz kolejny negatywnie zaskoczyła kibiców. W meczu 6. kolejki ekstraklasy ekipa Ricardo Sa Pinto ulegli Wiśle Płock 4:1. Wisła wyszła na prowadzenie już w 11. minucie po golu Ricardo Cavalcante Mendesa, który pokonał Arkadiusza Malarza także w 49. minucie. Gole dla Nafciarzy zdobyli również Dominik Furman (40.) oraz Nico varela (74. z rzutu karnego). Honorową bramkę dla Legii strzelił Carlitos w 83. minucie spotkania. Od 62. minuty Mistrzowie Polski grali w 10. Czerwoną kartkę zobaczył bowiem Inaki Astiz Ventura. W trakcie wyprowadzania kontry przez Wisłę Inaki Astiz pociągnął za koszulkę Nico Varelę. Sędzia Jarosław Przybył nie miał wyboru. Na osiem meczów u siebie Legia przegrała w tym sezonie już po raz piąty.

– Moi piłkarze byli zmotywowani przed tym meczem i wszyscy oczekiwaliśmy dobrego spotkania z naszej strony. Zadecydowała pierwsza połowa, kiedy zabrakło nam agresywności. To było bardzo dziwny mecz, ale Wisła Płock nie zasłużyła na tak wysokie zwycięstwo. Taka jednak jest piłka – powiedział po meczu Ricardo Sa Pinto, trener Legii Warszawa.