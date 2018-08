Organizatorzy MŚ w siatkówce zmienili regulamin po losowaniu grup. „To szkoda dla całej dyscypliny”

Siatkarskie Mistrzostwa Świata zaczynają się już za dwa tygodnie. Jak się okazuje, już po losowaniu organizatorzy postanowili zmienić regulamin rozgrywek. Grupy pierwszej rundy zostały rozlosowane w listopadzie 2017 roku. Polacy trafili do grupy D, która rozegra swoje mecze w Warnie. Do następnej fazy grupowej miały awansować cztery najlepsze drużyny, spośród których dwie najlepsze miały zostać na kolejną rundę właśnie w Warnie. Teraz okazuje się, ze tylko zwycięzca grupy nie będzie musiał przenosić się do innego miasta. Druga i trzecia drużyna pojadą do Sofii a czwarta ekipa do Mediolanu.

– Jak można zmienić system gry już po losowaniu? Bardzo mnie to zaskoczyło. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami dwie pierwsze drużyny miały zostać w Warnie. Teraz wiemy, że tylko pierwszy zespół pozostanie na miejscu. Uważam, że taka sytuacja to ogromna szkoda dla całej siatkówki. U nas nic się nie zmienia, chcemy być pierwsi w grupie, wtedy nie będziemy musieli opuszczać Warny i zmiana systemu nie wpłynie na nas – powiedział szkoleniowiec polskiej reprezentacji Vital Heynen w cyklu „Prawda Siatki”.

Mecze Polaków

Oto dokładny terminarz spotkań naszej reprezentacji: