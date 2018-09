Polak zwycięzcą największego turnieju pokerowego EPT w historii. Wygrał milion euro

Przed Nurzyńskim, turnieje z serii European Poker Tour wygrywało jeszcze trzech graczy z Polski: Dominik Pańka, Dima Urbanowicz i Sebastian Malec. Ostatni taki sukces mieliśmy dwa lata temu, właśnie za sprawą tego ostatniego. Nurzyński dołączył więc do elitarnego grona, choć może należałoby napisać, że wręcz wyróżnia się na tym tle. Wygrał w końcu największy turniej EPT jaki do tej pory zorganizowano. W tegorocznej edycji było aż 1931 rejestracji, a pula nagród urosła do 9 365 350 euro. Nagrody podzielono między 296 najlepszych zawodników.

Ostateczne wyniki najlepszej ósemki prezentowały się w następujący sposób:

Piotr Nurzyński (Polska) – 1.037.109€ Haoxiang Wang (Chiny) – 1.023.701€ Ognyan Dimov (Bułgaria) – 725.621€ Pedro Marques (Portugalia) – 698.369€ Rodrigo Carmo (Portugalia) – 354.200€ Matthias Tikerpe (Estonia) – 287.050€ Mark Buckley (Irlandia) – 220.000€ Patrick Clarke (Irlandia) – 155.000€

Na miejsca premiowane wypłatami załapało się jeszcze kilku polskich zawodników:

64. Dominik Pańka (Polska) – 19.760€

72. Patryk Poterek (Polska) – 16.670€

108. Mikołaj Zawadzki (Polska) – 14.330€

116. Tomasz Pająk (Polska) – 14.330€

127. Michał Lubas (Polska) – 12.080€

226. Daniel Nietrzebka (Polska) – 8.900€

272. Marcin Chmielewski (Polska) – 8.150€

Co ciekawe, Nurzyński nigdy wcześniej nawet nie zbliżył się do takich kwot. Do tej pory w turniejach na żywo wygrał zaledwie 12 tys. dolarów. Kolejny duży turniej tego zawodnika to styczniowy PokerStars Players Championship, w którym do wygrania jest pula składająca się z dziewięciu milionów dolarów. Poniżej obejrzeć można rozgrywkę z finałowego stołu.

Czytaj także:

21-letni Polak wygrał turniej pokerowy. I 1,5 mln dolarów