Rusza Liga Narodów. To nowe rozgrywki pod szyldem UEFA

Liga Narodów to nowe rozgrywki pod szyldem UEFA. Weźmie w nich udział wszystkich 55 europejskich reprezentacji, które zostały podzielone na 4 dywizje. W każdej z nich zespoły będą rywalizować w czterech grupach, składających się z 3 lub 4 drużyn. Ich zwycięzcy w kolejnej edycji zagrają w wyższej dywizji, a ostatnie zespoły spadną do niższej. W przypadku dywizji A zwycięzcy grup zmierzą się w Final Four, który zostanie rozegrany 5-9 czerwca 2019 roku. Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów 2018/19 zadecyduje o rozstawieniu w kwalifikacjach Euro 2020.

Uczestnicy Final Four będą mieli zapewnioną grę w jednej z 5 grup, składających się tylko z 5 reprezentacji. Rozgrywki dadzą szanse awansu na Euro 2020 zespołom, które nie wywalczą go w tradycyjnych kwalifikacjach. Cztery najlepsze ekipy każdej dywizji, którym nie powiodło się w eliminacjach, zagrają w rundzie play-off. Oznacza to, że na turnieju na pewno wystąpi jedna z 15 najsłabszych drużyn rankingu UEFA z dywizji D. Polska zagra w grupie 3 dywizji A. Jej rywalami będą reprezentacje Portugalii i Włoch.

