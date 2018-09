Selfie z trybun i memy ze zdjęciami z meczu będą zabronione? UE chce zaostrzyć przepisy

Do więzienia za selfie z trybun lub memy ze zdjęciami z meczu? Ten czarny scenariusz wcale nie musi być mrzonką. Według nowych przepisów o prawie autorskim, które mogą wejść w życie w Europie, wyżej wymienione działania staną się nielegalne. Jak podaje dziennik „AS”, Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy, dotyczące walki z piractwem w Internecie.

Największe kontrowersje wzbudza artykuł 12a nowego projektu ustawy. Mówi on, że „tylko organizator będzie miał prawo do nagrywania, publikowania, przetwarzania i dzielenia się nagraniami i zdjęciami z danego wydarzenia”. Wydawać by się mogło, że podpunkt ten dotyczyć będzie przede wszystkim mediów, które emitują sygnał na żywo. Wariant pesymistyczny zakłada jednak, że unijni prawodawcy pójdą o krok dalej i zakażą jakichkolwiek publikacji i nagrań, jeżeli nie dostało się na nie wyraźnej zgody organizatora.

Oznacza to, że nawet popularne selfie na tle boiska w trakcie meczu stanie się naruszeniem praw autorskich. Głosowanie nad przyjęciem nowego projektu zaplanowano na 12 września.

