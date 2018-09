Dwukrotna mistrzyni olimpijska sparaliżowana po wypadku. Musi zakończyć karierę

Kristina Vogel ma w swoim dorobku 11 złotych medali mistrzostw świata. Niemka może się pochwalić również dwoma złotymi medalami mistrzostw olimpijskich. 27-latka zwyciężała w sprincie drużynowym na igrzyskach w Londynie w 2012 roku oraz w sprincie indywidualnym cztery lata później w Rio de Janeiro. Jak podaje Der Spiegel, jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii kolarstwa torowego.

Pod koniec czerwca Vogel trenowała na torze w Chociebużu. Zawodniczka jechała z prędkością około 60 km/h, gdy zderzyła się z młodym sportowcem z Holandii. 27-latka trafiła do szpitala w Berlinie, gdzie przeszła kilka operacji. Niemka nie odzyskała jednak pełnej sprawności. 27-latka ma przerwany rdzeń kręgowy. Ma pełną kontrolę nad rękami i głową, jednak jest sparaliżowana od klatki piersiowej w dół.

Zawodniczka musi zakończyć sportową karierę. – Nie mogę już chodzić i nic tego nie zmieni. Co za g***o – mówiła zawodniczka w rozmowie z „Der Spiegel”. – Zawsze uważałam, że im szybciej przystosujesz się do nowej sytuacji, tym lepiej dla ciebie. Jest mi cholernie ciężko, ale będą starała się dostosować do nowej rzeczywistości – dodała.

Kolega z reprezentacji Max Levy zorganizował dla zawodniczki zbiórkę pieniędzy pod hasłem #staystrongkristina. Do tej pory uzbierano ponad 120 tysięcy euro.