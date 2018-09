Skandaliczne zachowanie Sereny Williams, na tenisistkę nałożono karę. Jak się tłumaczy?

USTA przewinienia Sereny Williams wycenił na 17 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów tenisistka zapłacić ma za dyskusje z sędzią i jego obrażanie, 4 tysiące dolarów za niezgodne z przepisami korzystanie ze wskazówek trenera i 3 tysiące złotych za zniszczenie rakiety. Nie jest to dla tenisistki duża kwota, biorąc pod uwagę to, że za udział w finale US Open zainkasowała prawie 2 miliony dolarów.

Williams nie radziła sobie za dobrze na korcie, a swoją frustrację wyładowała na sędzi Carlosie Ramosie. Otrzymała od niego ostrzeżenie, ponieważ arbiter uznał, że skorzystała ona nieprzepisowo ze wskazówek trenera. Później chciała, aby sędzia ją przeprosił. Następnie nazwała go „kłamcą” i „złodziejem” , po tym, jak otrzymała drugie ostrzeżenie, co skutkowało stratą punktu.

Podczas konferencji prasowej po meczu Williams stwierdziła: „Jestem tutaj, aby walczyć o prawa kobiet, o ich równość. Uważam, że to, iż zabrał mi punkt ponieważ nazwałam go »złodziejem« wygląda na seksistowskie posunięcie. Nikt nie zabrałby punktu mężczyźnie z powodu tego, że nazwał sędziego »złodziejem«”.

Japonka przepraszała, że wygrała

W sobotę Naomi Osaka pokonała Serenę Williams w finale US Open kobiet 2:0 (6:2, 6:4) i sięgnęła tym samym po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. 21-latka została także pierwszą mistrzynią pochodzącą z Japonii.