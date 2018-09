Mecz Polska – Irlandia. O której godzinie i gdzie oglądać?

Po zremisowanym spotkaniu z Włochami w ramach Ligi Narodów, przyszedł czas na kolejny sprawdzian dla Biało-Czerwonych. Reprezentanci Polski na stadionie we Wrocławiu zmierzą się z Irlandią. Rywale podopiecznych Jerzego Brzęczka przegrali kilka dni temu z Walią 1:4, co nie oznacza jednak, że wygrana Polaków we wtorkowy wieczór jest sprawą oczywistą. Selekcjoner zapewne będzie chciał przetestować zmienników, a da odpocząć podstawowym graczom narodowej kadry.

Gdzie oglądać mecz Polska – Irlandia?

Relacja NA ŻYWO towarzyskiego meczu Polaków będzie dostępna na Wprost.pl. Przed pierwszym gwizdkiem podamy wyjściowe jedenastki, a później minuta po minucie opiszemy to, co będzie działo się na stadionie we Wrocławiu. Transmisja spotkania Polska – Irlandia rozpocznie się we wtorek 11 września września o godzinie 20:45. Z kolei transmisja w TVP startuje o 20:35.

Kadra Polski:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus),

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Adam Dźwigała (Wisła Płock), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków),

Pomocnicy: Arkadiusz Reca (Atalanta), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa), Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Rafał Kurzawa (Amiens), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (Napoli),

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa).

Kadra Irlandii:

Bramkarze: Colin Doyle (Hearts), Sean McDermott (Kristiansund BK), Darren Randolph (Middlesbrough).

Obrońcy: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Shane Duffy (Brighton & Hove Albion), Richard Keogh (Derby County), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), John Egan, Enda Stevens (Sheffield United).

Pomocnicy: Alan Judge (Brentford), Jeff Hendrick (Burnley), Conor Hourihane (Aston Villa), Shaun Williams (Millwall), David Meyler (Reading), Daryl Horgan (Hibernian), Callum O'Dowda (Bristol City).

Napastnicy: Graham Burke, Callum Robinson (obajPreston North End), Aiden O'Brien (Millwall), Ronan Cutis (Portsmouth).

