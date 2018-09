Zawodniczka MMA wraca do formy. Jej nogi robią wrażenie

28-letnia Aleksandra Albu urodziła się w Mołdawii, ale startuje w barwach Rosji. Od wielu lat mieszka i trenuje w Moskwie. Pięć lat temu zadebiutowała w MMA, a wcześniej trenowała m.in. kulturystykę, crossfit oraz karate. Oficjalny debiut zawodniczki w MMA nastąpił w kwietniu 2015 roku podczas gali UFC w Krakowie. Wówczas Albu w drugiej rundzie pokonała Polkę, Izabelę Badurek. W 2017 roku odniosła jeszcze zwycięstwo w starciu z amerykanką Kaillin Curran. Po tym jej kariera przestała się rozwijać.

Pracuje nad nogami

Albu, która posługuje się pseudonimem „Stitch” nawiązującym do popularnego filmu animowanego, walczy o powrót do formy. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia świadczące o tym, że dużą wagę przykłada do treningów. Ma to odzwierciedlenie w wyglądzie 28-latki. Imponująco wyrzeźbione nogi zawodniczki zwracają uwagę oraz dają nadzieję na to, ze fani MMA wkrótce znowu zobaczą Albu w akcji. O tym, że nie brakuje zwolenników talentu 28-latki świadczy fakt, że jej profil w mediach społecznościowych śledzi niemal 45 tys. użytkowników.