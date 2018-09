NA ŻYWO: Polska – Irlandia

We wtorek reprezentacja Polski zmierzy się w meczu towarzyskim z Irlandią. Spotkanie rozgrywane na stadionie we Wrocławiu będzie okazją dla kadrowiczów do wywalczenia powołań na kolejne spotkania Ligi Narodów. To także szansa dla Roberta Lewandowskiego na rozegranie setnego meczu w biało-czerwonych barwach. Początek meczu Polska – Irlandia o godz. 20:45. Relacja NA ŻYWO będzie dostępna na Wprost.pl.

17:30 Przypomnijmy, jeśli Robert Lewandowski wybiegnie na murawę stadionu we Wrocławiu, zaliczy setny występ w barwach reprezentacji. 17:18 W ostatnim starciu obu reprezentacji górą byli Polacy

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1039524302952062981 Pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski pod okiem Jerzego Brzęczka dobiega końca. W piątek Biało-Czerwoni zaledwie zremisowali z Włochami. „Zaledwie”, ponieważ zwycięstwo po bramce Piotra Zielińskiego było na wyciągnięcie ręki, a kadrowicze nie wykorzystali słabej dyspozycji rywali. Rzut karny sprokurowany przez Jakuba Błaszczykowskiego w końcówce spotkania okazał się prezentem dla „Azzurrich”, którzy za sprawą bramki zdobytej przez Jorginho uniknęli porażki. Straconych punktów szkoda, a szansa na rehabilitację nadejdzie dopiero w październiku podczas spotkania z Portugalią. Wcześniej podopiecznych Brzęczka czeka towarzyskie spotkanie z Irlandią. Szansa dla zmienników O ile przeciwko podopiecznym Roberto Manciniego zagrali podstawowi piłkarze pokroju Grzegorza Krychowiaka, Kamila Glika czy Roberta Lewandowskiego, to w starciu z Irlandią należy spodziewać się kilku zmian. Brzęczek zapewne będzie chciał przetestować zmienników, dla których wtorkowy wieczór może stać się przepustką do powołań na dalsze mecze Ligi Narodów. Teoretycznie rywal nie powinien sprawić Biało-Czerwonym dużych problemów. Kilka dni temu podopieczni Manciniego odnieśli dotkliwą porażkę z Walią (1:4). Co więcej, Irlandczycy zmagają się z problemami kadrowymi, ponieważ urazy wykluczyły z gry Stephena Warda oraz Jonathana Waltersa, czyli dwóch kluczowych zawodników irlandzkiej kadry. Przewidywane składy: Polska: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Kamiński, Reca – Błaszczykowski, Krychowiak, Linetty, Kurzawa – Piątek, Milik. Irlandia: Randolph – Doherty, Duffy, Clark, Stevens – Christie, Hendrick, Williams, O'Dowda – Curtis, Robinson. Czytaj także:

