Marcin Najman chciał operować bark. Po usłyszeniu najbliższego terminu skrytykował NFZ

Podczas Narodowej Gali Boksu na stadionie PGE w Warszawie zorganizowanej w maju, Marcin Najman doznał kontuzji barku. „El Testosteron” był zmuszony do poddania się podczas konfrontacji z Rihardsem Bigisem. Teraz sportowiec walczy o powrót do pełnej dyspozycji i możliwość udziału w następnych galach. Wcześniej musi poddać się operacji barku, co okazuje się dosyć problematyczne.

„Śmiech przez łzy”

W emocjonalnym wpisie na Facebooku Najman stwierdził, że „publiczna służba zdrowia w naszym kraju nie istnieje” . Bokser poszedł do szpitala w celu ustalenia terminu operacji barku. Zapytany o to, czy chce poddać się zabiegowi „prywatnie czy na NFZ” odpowiedział, że „prowadzi działalność gospodarczą już 18 lat, zapłacił setki tysięcy na składki ZUS, więc chciałby skorzystać z NFZ” .