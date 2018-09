Kiedyś zajmowała się modelingiem, teraz trenuje boks. Poznajcie piękną Avril Mathie!

Kilka lat temu Avril zajmowała się modelingiem. W 2012 roku zdobyła tytuł Miss Hawaiian Tropic Australia a dwa lata później została Miss Swimsuit USA International. Brała również udział w wielu profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Dwa lata temu postanowiła zmienić swoje życie. – Zbliżałam się do 30 i stwierdziłam, że pora na zmiany. Uznałam, że chcę zająć się profesjonalnie sportem. Sport zawsze był obecny w moim życiu – tłumaczyła.

Na początku sierpnia Avril uległa wypadkowi na motocyklu. – Miałam rozpocząć w tym dniu obóz treningowy. To było frustrujące, że nie mogłam się szkolić, bo włożyłam w przygotowania do walki bardzo dużo wysiłku – opowiadała. Szczęśliwie obrażenia nie były poważne a 31-latka mogła wrócić do treningów. Na 6 października jest planowana jej trzecia profesjonalna walka bokserka. W ringu zmierzy się z Samanthą Salazar. Wcześniej Avril toczyła jedynie pojedynki amatorskie i półamatorskie. – Chcę udowodnić wszystkim, że kobieta, która trenuje boks może być piękna i atrakcyjna a modelka może być silna. Sport to moja pasja, kocham to, co robię – podkreśliła 31-latka. Avril chętnie dzieli się zdjęciami swojej wysportowanej sylwetki w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 116 tysięcy osób.