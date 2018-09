Nie żyje 14-letni piłkarz. W walce o powrót do zdrowia wspierał go m.in. Robert Lewandowski

Historię Mateusza Jacaka śledziła cała piłkarska Polska. Jacak mieszkał w Otwocku, gdzie rozpoczynał swoją karierę piłkarską. Później zaczął występować w barwach MKS Znicza Pruszków. We wtorek 4 września wychodząc ze szkoły nastolatek stracił przytomność. Badania wykazały, że przeszedł rozległy udar mózgu. Informacje o 14-latku walczącym o życie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie udostępniano w mediach społecznościowych, a wyrazy wsparcia wyrażali koledzy i trenerzy nastolatka oraz piłkarze. Początkowo lekarze nie widząc szans na powrót chłopca do zdrowia, chcieli odłączyć go od respiratora. Ostatecznie decyzję cofnięto, pozostawiając Jacaka podłączonego do aparatury podtrzymującej życie.

Wspierali go Lewandowski i Majewski

Na Facebooku publikowano wyrazy wsparcia dla walczącego o życie Jacaka. Młodzi piłkarze rozgrywali mecze, które dedykowali leżącemu w szpitalu koledze. MKS Znicz Pruszków, w którego barwach w przeszłości występował Robert Lewandowski, opublikował film autorstwa kapitana polskiej reprezentacji. Zawodnik życzył 14-latkowi powrotu do zdrowia i zachęcał do dalszej walki. Podobne nagranie udostępnił inny polski piłkarz, Radosław Majewski. Niestety, Jacak zmarł 13 września.