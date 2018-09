„Superwizjer” ujawnił związki przestępców z Wisłą Kraków. „Kibice-gangsterzy rządzą klubem”

„Na stadionie brutalne bójki, po meczu napady i strzelaniny - tego dopuszczają się pseudokibice Wisły Kraków. Poza piłką nożną, angażują się w zorganizowaną przestępczość, trenują do »ustawek«, handlują narkotykami. I zostają też wysoko postawionymi postaciami w zarządzie klubu” – to wstęp do reportażu „Superwizjera”, którego autorem jest Szymon Jadczak.

W materiale przedstawiono powiązania między środowiskiem kiboli skupionych w grupie Sharks, a Wisłą Kraków. Z „Superwizjera” dowiadujemy się, że relacje nasiliły się w momencie, gdy Wisła Kraków SA została kupiona przez TS Wisła Kraków. To była połowa 2016 r. Wtedy do zarządu klubu wszedł Damian Dukat (zrezygnował z tej funkcji w lipcu br.), który jak podano w reportażu, zorganizował w 2014 roku ostrzelanie racami boiska Wisły w czasie meczu ligowego. Dukat miał brać udział również w innych incydentach chuligańskich.

Szymon Jadczak w „Superwizjerze” przybliżył też postać Pawła M. pseudonim „Misiek”, który jest ścigany listem gończym za kierowanie grupą przestępczą i usiłowanie zabójstwa. Ustalono, że firma Pawła M. wynajmuje od TS Wisły lokal na siłownię. Jadczak wykazał ponadto, że w krakowskim klubie pracowały osoby skazane za rozboje i człowiek z wyrokiem za udział w zabójstwie. W swoim materiale powołuje się na słowa anonimowych informatorów. Cały materiał „Superwizjera” jest dostępny w linku poniżej.