Ma sześć palców u obu stóp. Po zdobyciu złotego medalu poprosiła o... wygodne buty

Złota medalistka Igrzysk Azjatyckich specjalnie dla niej zaprojektowane buty otrzyma dzięki interwencji tamtejszego ministerstwa sportu. To działacze ze Sports Authority of India (SAI) zwrócili się do firmy Adidas o stworzenie odpowiedniego obuwia dla swojej nowej gwiazdy. O swoją zawodniczkę związkowcy dbają szczególnie, ponieważ jest ona pierwszą reprezentantką tego kraju, która zwyciężyła w siedmioboju na igrzyskach.

– Gdy dowiedzieliśmy się o przypadku Swapny, ministerstwo sportu natychmiast wysłało nas z Dżakarty, by zdobyć dla niej odpowiednie buty. Przedstawiliśmy sprawę Adidasowi, a oni zgodzili się dostarczyć obuwie – powiedział dyrektor generalny SAI Neelam Kapur.

Tuż po zwycięskim biegu, w którym Swapna uzyskała najlepszy wynik swojego życia, zawodniczka w emocjonalnej przemowie zaapelowała o nowe, wygodniejsze buty. Indyjscy politycy musieli reagować szybko. Skontaktowali się najpierw z trenerem Swapny Subashem Sarkarem, pytając o rozmiar, punkty nacisku i wzory kolców na podeszwie nowych butów.

Trener siedmioboistki potwierdził, że jest w kontakcie z przedstawicielami SAI. – Tak, kontaktowali się z nami. Muszę jeszcze zobaczyć się ze Swapną, która jest kontuzjowana, ale podam szczegóły jak tylko się z nią spotkam – mówił Sarkar z Kalkuty. Dodał, że specjalnych butów potrzebowali już przed igrzyskami, ale nie chciał rozpraszać swojej podopiecznej, która radziła sobie w zwykłym obuwiu. – Teraz, kiedy zdobyła złoto, stała się celebrytką i każda firma stara się o współpracę – dodawał.

Siedmiobój lekkoatletyczny

Heptatlon, czyli siedmiobój to dyscyplina lekkoatletyczna, na którą – jak sama nazwa wskazuje – składa się siedem konkurencji. Są to: bieg na 100 metrów przez płotki, skok wzwyż, pchnięcie kulą, bieg na 200 metrów, skok w dal, rzut oszczepem, bieg na 800 metrów. Zawody w ramach wszystkich tych konkurencji odbywają się w ciągu dwóch dni.

