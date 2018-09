Amerykańscy koszykarze zaatakowani nożami w Rumunii. Obaj przeszli operacje

24-letni Darrell Bowie i 25-letni Joseph McClain to zawodnicy ACS Cuza Sport z leżącego nad Dunajem we wschodniej części kraju miasta Braila. Obaj w nocy z soboty na niedzielę 16 września razem z pozostałymi członkami zespołu udali się na kolację w centrum miasta. Tam doszło do bójki z dziewięcioma nieznanymi osobami. Przeciwnicy sportowców oprócz pięści i krzeseł, używali w walce także noży.

Ugodzony w szyję i podbrzusze Darrell Bowie jest w najgorszym stanie. Lekarze podkreślają, że nie są w stanie przewidzieć, czy zawodnik przeżyje całe to zdarzenie. Został już przetransportowany do stolicy kraju na dalsze leczenie. Jego kolega jest w stanie stabilnym, choć pozostanie na oddziale intensywnej terapii. Cios nożem przebił jego lewe płuco.

Rumuńskie media opisując tę sprawę przypomniały o podobnej sytuacji z 2011 roku. 23-letni wówczas Chauncey Hardy, grający dla CSS Giurgiu, zmarł po bójce w klubie nocnym. Odpowiedzialny za jego zabicie napastnik w roku 2013 został skazany na siedem lat więzienia.

