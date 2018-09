Kontrowersyjna kampania służby zdrowia. „Czy jesteś w stanie porzucić to dla dziecka?”

Brytyjska służba zdrowia NHS przygotowała kampanię reklamową, w ramach której chce uświadamiać młodych ludzi przed niechcianymi ciążami. W ramach kampanii w sieci pojawiły się dwie grafiki. Jedna z nich jest skierowana do kobiet. Widać na niej szminkę oraz buty na wyoskich obcasach. Na tej dedykowanej mężczyznom widać konsolę do gier. Autorzy plakatów pytają: Czy jesteś w stanie porzucić to dla dziecka?

Grafiki wywołały wiele kontrowersji. Część internautów zarzucała autorom uprzedmiotowienie rodzicielstwa. Nicola Wenlock, dyrektor Departamentu Położnictwa, Ginekologii i Zdrowia Seksualnego w Walsall Healthcare NHS Trust tłumaczy, że w akcji chodziło przede wszystkim o podniesienie świadomości na temat antykoncepcji stosowanej w nagłych przypadkach oraz w grupie młodych ludzi. – Kampania jest ważnym elementem uświadamiania przed niechcianymi ciążami. Jest kierowana przede wszystkim do nastolatków, którym pewne rzeczy trzeba pokazać wprost. Jeśli ktoś poczuł się urażony doborem słów bądź grafik to przepraszamy, jednak tylko za pomocą mocnego przekazu jesteśmy w stanie dotrzeć do tych, którzy rozpoczynają współżycie seksualne mając zbyt małą wiedzę na temat zabezpieczania się – podkreśliła.