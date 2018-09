Internauci w formie po meczach Ligi Mistrzów. Jak skomentowali dramat Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo może mówić o dużym pechu, po swoim pierwszym meczu w Lidze Mistrzów w barwach Juventusu. W 29. minucie Portugalczyk obejrzał czerwoną kartkę i musiał udać się do szatni. Trudno ocenić, czym kierował się sędzia wyrzucając Ronaldo z boiska, ale trzeba przyznać, że nie była to sytuacja, która zasługiwałaby na taki wymiar kary. Zobaczcie sami, jak to wyglądało.

W sieci po tej sytuacji pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale i memów z Portugalczykiem w roli głównej. Niektórzy zwracają uwagę, że można nie być sympatykiem byłego gracza Realu Madryt, ale trzeba przyznać, że arbiter potraktował go niesprawiedliwie. Internauci zwrócili też uwagę na pozostałe spotkania w Lidze Mistrzów. W środę 19 września na europejskich boiskach nie zabrakło polskich akcentów. Robert Lewandowski zapisał na swoim koncie bramkę w starciu z Benficą, a Wojciech Szczęsny obronił rzut karny w barwach „Starej Damy”.

Wyniki meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów z 19 września:

Ajax Amsterdam - AEK Ateny 3:0

Szachtar Donieck - Hoffenheim 2:2

Benfica Lizbona - Bayern Monachium 0:2

Manchester City - Lyon 1:2

Viktoria Pilzno - CSKA Moskwa 2:2

Real Madryt - AS Roma 3:0

Valencia - Juventus 0:2

BSC Young Boys - Manchester United 0:3

