Arkadiusz Milik otworzy restaurację. Planuje także budowę osiedla

Informacje o inwestycjach Arkadiusza Milika przekazał portal money.pl. Napastnik reprezentacji Polski na przełomie października i listopada otworzy restaurację Food & Ball. Lokal będzie mieścił się w galerii handlowej Liberia w Katowicach, której budowa jest już na wykończeniu. Knajpa ma mieścić się na 500 metrach kwadratowych a wystrojem nawiązywać do piłki nożnej. Klienci lokalu nie tylko skorzystają z oferty kulinarnej, ale także obejrzą mecze.

Dwie spółki

Co więcej, zawodnik włoskiego Napoli chce wybudować kompleks mieszkaniowy. Wraz ze swoim wspólnikiem zainwestował w biznes deweloperski już blisko 2 mln zł. Piłkarz jest współwłaścicielem dwóch spółek: Inkunzi oraz Kingvestment. Pierwsza z nich odpowiada za biznes restauracyjny, a druga za deweloperski. W obu firmach prezesem jest Grzegorz Kowalczyk, a Milik występuje jako członek zarządu. Inkunzi póki co nie przynosi zysków, a pierwsze przychody mogą nastąpić po otwarciu restauracji w Katowicach. Druga z firm będzie odpowiadała za inwestowanie w budowę osiedla. Na razie są to jedynie plany.