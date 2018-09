Hat-trick, ale poza boiskiem. Piłkarz został ojcem trzy razy w... dwa miesiące?

Można powiedzieć, że Saido Berahino zaliczył hat-tricka, jednak nie na boisku. Z informacji opublikowanych przez „The Sun” wynika, że piłkarz w ciągu niespełna dwóch miesięcy prawdopodobnie trzy razy został ojcem. Każde z dzieci urodziła inna kobieta.

Dziecko z byłą narzeczoną i ciąg dalszy...

30 maja na świat przyszedł Costa, syn 25-latka. Chłopca urodziła była narzeczona zawodnika Stephania Christoforou. Para była już nawet zaręczona, jednak wybranka Berahino przyłapała go z modelką Chelsea Lovelace. To właśnie ona urodziła mu w lipcu córkę Aniyę Marie. Na tym jednak nie koniec. W lipcu w szpitalu w Walsall urodziła się inna dziewczynka, której ojcem rzekomo również jest piłkarz angielskiego zespołu. Tak przynajmniej twierdzi matka dziecka, ale nie jest to potwierdzone. Według „The Sun” sprawa jest wyjaśniana z prawnikami sportowca.

25-latek znany był ostatnio głównie ze swojej nieskuteczności pod bramką rywali. Piłkarz Stoke City przez 913 dni pozostawał bez strzelonego gola.