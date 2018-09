Zaskakujące wyznanie Patrice'a Evry. „Na***łem do korków Gerarda Pique”

– Pewnego dnia poszedłem do łazienki i na***łem do korków Gerarda Pique – wyznał Patrice Evra. Zdarzenie miało miejsce w czasach, kiedy hiszpański obrońca dzielił szatnię z Evrą na Old Trafford. Jak mówi 37-latek, była to zemsta na Pique za jego wcześniejszy żart. – Spalili moje buty. Nie spodobało mi się to, a wiedziałem, że odpowiadał za to Gerard Pique – przekonuje Francuz, który swoimi wspomnieniami podzielił się przy okazji udziału w komediowym programie Jamesa Cordena „A League Of Their Own”.

Patrice Evra reprezentował barwy Manchesteru United w latach 2006-2014. „Czerwone Diabły” kupiły go z AS Monaco za 5,5 mln funtów. Francuski piłkarz pochodzenia senegalskiego w klubie z Old Trafford zagrał łącznie w 273 spotkaniach i zdobył 7 bramek. Aktualnie jest zawodnikiem West Ham United.

Z kolei dla Gerarda Pique pobyt w Manchesterze United był tylko przystankiem do wielkiej kariery, którą kontynuował w FC Barcelonie. Hiszpan w ekipie z Premier League wystąpił w 12 meczach i strzelił 2 gole.

Czytaj także:

Hat-trick, ale poza boiskiem. Piłkarz został ojcem trzy razy w... dwa miesiące?