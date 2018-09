Real Madryt ma nową WAG. Poznajcie piękną Yaizę Moreno

Mariano Diaz Mejia po roku spędzonym we francuskim Olimpique Lyon wrócił do Realu Madryt. Piłkarz został odkupiony za 23 miliony euro. Po transferze Cristiano Ronaldo do Juventusu Turyn, piłkarz przejął po nim koszulkę z numerem 7. Diaz ma już na swoim koncie debiut w barwach Królewskich oraz pierwszego gola.

Hiszpańskie media poświęciły wiele uwagi partnerce piłkarza. Wybranka sportowca Yaiza Moreno Anthon pochodzi z Hondurasu. 25-latka chętnie dzieli się w sieci swoimi zdjęciami z podróży. Prowadzi również profil na Instagramie, który obserwuje ponad 40 tysięcy internautów. Moreno w przeszłości brała udział w wielu sesjach zdjęciowych. Obecnie jest właścicielką marki Mystery produkującej stroje kąpielowe. Media z Półwyspu Iberyjskiego już okrzyknęły ją godną następczynią Georginy Rodriguez, wybranki Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, w sieci nie znajdziemy żadnych wspólnych zdjęć pary. Diaz i Moreno podkreślali, że cenią sobie prywatność i nie chcą obnosić się ze swoją miłością w social mediach.

Czytaj także:

21-latka z Rosji podbija Instagram. Okrzyknięto ją „najpiękniejszą na świecie”