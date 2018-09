UEFA dokonała wyboru. Poznaliśmy gospodarza Euro 2024

Zaskakujące wyznanie Patrice'a Evry. „Na***łem do korków Gerarda Pique”

Patrice Evra... narobił do butów Gerarda Pique? Francuz znany ze swojej barwnej aktywności w mediach społecznościowych przy okazji udziału w komediowym programie Jamesa Cordena „A League Of Their Own” opowiedział zaskakującą anegdotę z...