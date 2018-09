Startowała na paraolimpiadzie, teraz zbiera na protezę. 25-letnia Anna potrzebuje pomocy

Jak podaje Fakt24, Anna Omielan straciła nogę w wieku dwóch lat, podczas prac na polu. – Przed oczami mam tylko mgliste obrazy szpitala. Potem często szydzono ze mnie w szkole. Odskocznią od tych wszystkich nieszczęść okazała się woda – powiedziała w rozmowie z portalem. Regularne treningi przyniosły efekt. W 2008 roku pojechała na paraolimpiadę do Pekinu. Miała wówczas 15 lat, co czyniło ją najmłodszą reprezentantką Polski. Na swoim koncie ma także tytułu mistrza kraju oraz nagrody zdobyte na zawodach poza granicami ojczyzny. Teraz potrzebuje pomocy, ponieważ nie stać ją na nowoczesną protezę.

Jak można pomóc?

Omielan pracuje jako logopeda w jednym z przedszkoli w Białymstoku. Na co dzień korzysta z plastikowo-drewnianej protezy, którą finansuje NFZ. Problem w tym, że ociera się ona o nogę, prowadząc do powstawania ran. Przejazdy na treningi, do pracy czy nawet chodzenie po mieszkaniu wiążą się z dużym bólem. W związku z tym 25-latka postanowiła rozpocząć zbiórkę na nowoczesną protezę, która kosztuje 60 tys. zł. – Nie jestem w stanie odłożyć takiej kwoty. Dlatego proszę o pomoc – mówi Omielan. Jak dodaje, wraz z narzeczonym planuje ślub i marzy o założeniu do sukni ślubnej butów na obcasie.

Pływaczce można pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze istnieje możliwość wpłaty pieniędzy do banku PKO BP na numer konta: nr konta: 49 1020 1332 0000 1902 0326 4959, z dopiskiem: „Proteza dla Ani”. Zbiórka odbywa się także na stronie pomagam.pl.

