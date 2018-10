Piękna polska pięściarka przygotowuje się do kolejnej walki. „Nigdy tak ciężko nie pracowałam”

Ewa Brodnicka to była mistrzyni Europy i aktualna mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej. Zawodowy kontrakt podpisała z prowadzoną przez Mariusza Grabowskiego grupą Tymex Boxing Promotions. Jako profesjonalistka zadebiutowała w 2013 roku w Pionkach, pokonując na punkty Pasę Malagic.

Obecnie pięściarka szykuje się do kolejnej walki. 26 października w Lublinie, będzie broniła pasa mistrzyni świata WBO w wadze super piórkowej. Rywalką Polki będzie Nozipho Bell z Republiki Południowej Afryki. Brodnicka przygotowuje się do walki na Florydzie, gdzie w wolnych chwilach relaksuje się na plaży. – Do walki przygotowuje się pod okiem szkoleniowców, którzy na stałe współpracują z Tomaszem Adamkiem. – Z Amerykaninem Gusem Currenem już miałam okazję trenować, a w Stanach Zjednoczonych podjęłam dodatkowo współpracę z trenerem od przygotowania fizycznego Kubą Chyckim. Zajęcia odbywały się do granic wytrzymałości – powiedziała – Nigdy tak ciężko nie pracowałam nad wydolnością. To musi zaprocentować w walce. Curren skupił się w większości na tym, abym złapała większy luz zarówno w ataku, jak i w obronie, do tego dużo uników i pracy na nogach. Sparowałam z dwiema dziewczynami z Florydy – dodała.