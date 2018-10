Skandaliczne zachowanie reprezentantów kraju. Odpowiedzą m.in. za pobicie urzędnika

O ostatnich „wyczynach” piłkarzy reprezentacji Rosji informuje m.in. portal goal.com. Chodzi o wydarzenia z poniedziałku 8 października, do których doszło w Moskwie. Aleksander Kokorin i Paweł Mamajew mieli wdać się w bójkę w jednej z restauracji. Awantura rzekomo zaczęła się od tego, że jeden z klientów zwrócił im uwagę, by zachowywali się kulturalnie. Wtedy Kokorin miał ruszyć do bójki, ale miał dużego pecha. Za cel wybrał sobie bowiem urzędnika Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji, Denisa Paka. W starciu ucierpiała podobno jeszcze jedna osoba będąca w lokalu, a wszystko nagrały kamery monitoringu.

Okazuje się, że tego samego dnia piłkarze zapisali na swoim koncie jeszcze jeden wybryk. Po meczu w Petersburgu mieli odwiedzić w stolicy Rosji klub ze striptizem, a wcześniej wdać się w inną bójkę. Tym razem poturbowali kierowcę prezenterki telewizyjnej Olgi Uszakowej, który próbował zwrócić im uwagę.

Kluby Kokorina i Mamajewa – Zenit i Krasnodar wydały oświadczenia w związku z incydentami z udziałem swoich zawodników i potępiły ich zachowanie. Z medialnych doniesień wynika, że sportowcy usłyszą dwa zarzuty o spowodowanie napaści. Sprawą zajęło się też rosyjskie MSW.

