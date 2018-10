Oto nowa WAG polskiej reprezentacji. Poznajcie piękną Sarę Olkowską!

Paweł Olkowski to zawodnik Bolton Wanderers, zespołu Championship. Po kilku latach przerwy piłkarz wrócił do reprezentacji Polski. Sportowiec został powołany do kadry przez selekcjonera Jerzego Brzęczka. Tym samym do grona polskich WAGs dołączyła jego żona, Sara Olkowska. Para wzięła ślub w grudniu 2014 roku. Niecały rok później Paweł Olkowski został tatą. Jego żona urodziła syna - Oliviera. W 2017 roku para ponownie została rodzicami. Na świat przyszła mała Carmen.

Sara Olkowska oprócz zajmowania się domem i dziećmi jest również fotomodelką. Jakiś czas temu wystąpiła w teledysku do utworu grupy Spiżowi Mocni - Na Pełnym. Prowadzi także profil na Instagramie, który obserwuje blisko 12 tysięcy internautów. Kobieta regularnie pojawia się na trybunach Macron Stadium, gdzie swoje mecze rozgrywa drużyna Bolton Wanderers. Pojawiła się także na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie reprezentacja Polski gra mecz w ramach Ligi Narodów z drużyną z Portugalii.

